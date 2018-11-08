الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء

حذر الدكتور أحمد عبد العال، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية بداية من اليوم ولمدة أسبوع، موضحًا أنه من الطبيعي أن تكون الشبورة كثيفة خلال شهر الخريف والشتاء خاصة في أماكن المسطحات المائية والزراعية.





وناشد «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، قائدي السيارات بتوخي أكثر درجات الحذر بسبب الشبورة المائية على الطرق، مشيرا إلى أنه متوقع اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية بالكامل.





وتوقع المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار اليوم في عدد من المناطق والمحافظات منها العريش ودمياط والإسكندرية ومطروح وكل محافظات الوجه البحري، غدا على القاهرة، لافتا إلى أننا مقبلون في النصف الآخر من الخريف وبداية موسم الشتاء وبالتالي معدل درجات الحرارة يكون من 23 درجة إلي 25 درجة.