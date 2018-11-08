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أخبار البلد

السعودية: منح العامل المنتهي عقد عمله وقت كاف للبحث عن عمل آخر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:06 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
شددت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، على ضرورة أن يعطي صاحب العمل العامل الوافد عند انتهاء عقد العمل الوقت اللازم المنصوص عليه قانونا للبحث عن عمل آخر عند نقل الكفالة، فضلا عن إعطائه – بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، موضحا بها تاريخ بداية العمل وانتهائه، فضلا عن طبيعة عمله وأجره.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، ضرورة التزام صاحب العمل بذلك، علي أن يعيد العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق، وأن يمتنع عن أي قول أو فعل يمس كرامة العامل.

جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة.
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