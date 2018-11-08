الصحة تعلن الانتهاء من 45 ألف جراحة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الانتهاء من 45 ألفا و717 عملية جراحية بدعم من البنك المركزي، وذلك من أصل 66 ألفا و928 مريضا من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.



وأشادت زايد، بدور البنك المركزى ودعمه للمبادرة، بمبلغ مليار و14 مليون جنيه، فضلا عن دعم شركة "اكاديما" بـ5 ملايين جنيه، مؤكدة أن هناك دعم من بيت الزكاة والصدقات ومؤسسة مجدى يعقوب، بلغ 125 مليون جنيه لعلاج أكثر من 3000 حالة، بما يؤكد تكامل جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومستشفيات الجيش والشرطة للقضاء على جميع قوائم الانتظار.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تم الانتهاء منها من ضمنها 868 حالة جراحة أورام، و2168 حالة عظام، و10 الاف و207 رمد، و5 الاف و391 عملية قلب مفتوح، و24 الفا و846 قسطرة قلبية، و1769 جراحة مخ وأعصاب، و350 زراعة قوقعة، و60 زراعة كبد، بالاضافة الى 57 حالة زراعة كلى.



وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكومي أجروا 29 ألفا و232 عملية من إجمالى العمليات التى تم الانتهاء منها، و38 مستشفى جامعي، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاص، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.



جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تمامًا، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، حيث تقدم الخدمة العلاجية للمرضى على أعلى مستوى علاجي عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن.



وتستقبل الوزارة بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.