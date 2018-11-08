ضبط 90 كيلو حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البلينا بسوهاج

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج بالتعاون مع الصحة من ضبط وإعدام 90 كيلو حلوى غير مطابقة للمواصفات الصحية وغير مسموح لها بالاستخدام الآدمي.



وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إن الحملة قد شارك فيها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومسئولى الوحدة المحلية بالبلينا، وتم ضبط 90 كيلو حلوى ملبن غير صالحة للاستخدام وتم اعدامهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجاري المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق بالمدينة والقرى حرصا على سلامة المواطنين.



وتم تنفيذ الحملة بتوجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج لرؤساء الوحدات المحلية المختلفة والأجهزة المعنية، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروة للمواطنين، ورفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، خاصة مع قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

