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رياضة

محمد الحنفي يدير لقاء مصر المقاصة والاتحاد السكندري

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
نور عادل
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة المصري، عن طاقم تحكيم مباراة مصر المقاصة والاتحاد السكندري التي ستقام اليوم الخميس في اطار الاسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز.

ومن المقرر ان يدير اللقاء محمد الحنفي ويعاونه تامر رشاد وخالد حسين وعماد عطا حكمًا رابعًا، ومحمد صابر وعجيز الشرباصي حكمًا خامسًا.

ويدخل فريق مصر المقاصة المباراة وهو ساع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية خاصة أنه حقق الفوز في أخر مباراة له على حساب بتروجيت بهدف دون رد.

بينما يحاول فريق الاتحاد السكندري، تعويض هزيمته بثلاثية مستحقة على يد فريق بيراميدز، خاصة أن الفريق واللاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الخامس بالدوري برصيد 17 نقطة ويرغب في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الانقضاض على المركز الرابع واقتناصه من فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

كما يأتي فريق الاتحاد السكندري بالمركز الثامن برصيد 15 نقطة، وعينه على الفوز في تلك المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري حيث يفصل بينه وبين المركز الخامس نقطتين فقط.
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