7 أيام تفصل الـ فيفا عن خصم 24 نقطة من الزمالك

كشف نصر عزام، المستشار القانوني واللوائح الدولية بنادى الزمالك، عن تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصم 24 نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء؛ حال عدم سداد دفعة من مستحقات الرباعي "أجوجو وماندومو وكريم الحسن" لاعبى الفريق السابقين، بالإضافة إلى "نادي ماريتيمو البرتغالي"، قبل منتصف نوفمبر الجاري.



وقال عزام فى تصريحات لـ صدى البلد، إن اللجنة المكلفة بمتابعة شكاوى اللاعبين الهاربين من الزمالك فى عهود مجالس إدارات سابقة برئاسة المهندس هانى زادة عضو المجلس وعضوية كريسبو المحامى الإسبانى، نجحت فى تخفيض الغرامات المالية الموقعة على النادى بنسبة فاقت 80%.



وأشار إلى أن مجلس الزمالك سيرسل دفعة قد تصل الى 600 ألف دولار بواقع 150 ألف دولار لكل لاعب ومثلها لنادى مارتيمو؛ نظير عودة محمد إبراهيم للقلعة البيضاء؛ حتى تتمكن اللجنة من التفاوض مرة أخرى على تأجيل مستحقات اللاعبين؛ تفاديا لخصم 6 نقاط من رصيد الفريق عن كل قضية من القضايا الأربع.