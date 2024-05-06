زعيم المعارضة الإسرائيلي يشن هجوما حادا على قادة حكومة الاحتلال

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، بإنهاء "التصريحات غير الضرورية" من قبل كبار المسؤولين، مؤكدا أن مثل هذا الخطاب يمنع الإبرام الناجح لصفقة الرهائن.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال لابيد: "يجب أن تتوقف الإعلانات والتهديدات والتصريحات الأخرى غير الضرورية من قبل وزراء الحكومة ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالرهائن والحسابات السياسية والتهور الإعلامي".

وتابع:"هل أنت مجنون تماما؟ ليس لدى إسرائيل شخص بالغ مسؤول لوقف الجنون".

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أن "الإحاطات التي قدمها المسؤولون لم تؤد إلا إلى إحباط صفقة الرهائن وتشكل إدارة سيئة للمفاوضات".

وأصر لابيد على أن "الحكومة الإسرائيلية تخلت عن الرهائن وأنه ينبغي عليها أن تفعل كل شيء لإعادتهم إلى ديارهم".

ويأتي بيان لابيد بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقوة ادعاء مسؤول إسرائيلي يشير إلى أنه مسؤول عن نسف الجولة الأخيرة من المحادثات مع حماس في القاهرة بشأن صفقة رهائن وهدنة محتملة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يذكر اسمه، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن تصريحات نتنياهو حول المضي قدما في هجوم بري في رفح أدت إلى أن تشديد حماس موقفها في محادثات الرهائن والهدنة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى البدء في النزوح من أجزاء من رفح قبل الهجوم المخطط له على مدينة جنوب غزة.