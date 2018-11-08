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ظاهرة فلكية نادرة.. اختفاء نجم من سماء الإمارات.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:22 م
ظاهرة فلكية نادرة
ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
رشا عبد الوهاب
نجح فريق من مركز الفلك الدولي، اليوم، الخميس، فى رصد وتصوير ظاهرة فلكية نادرة شوهدت من مناطق في دولة الإمارات تتمثل باختفاء نجم لمدة 6 ثوان، وذلك بسبب مرور كويكب اسمه "بريتوريا" أمام أحد نجوم مجموعة نجمية اسمها "آلة السدس".

وقال المهندس محمد شوكت، عودة مدير مركز الفلك الدولي، إنه لا يمكن رصد الظاهرة إلا من مناطق معينة، وهي عبارة عن شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 160 كيلومترا كان يعبر المنطقة الشمالية من دولة الإمارات، تحديدا شمال إمارة رأس الخيمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبعد دراسة مسار الاحتجاب، وجد الفريق أن أنسب مكان لرصد الظاهرة يقع شمال مدينة رأس الخيمة، وسبب اختيار هذا المكان أنه يقع قريبًا جدًا من منتصف مسار الاحتجاب.

وتعتبر الاحتجابات الفلكية من الظواهر الفلكية التي تقدم معلومات قيمة للعلماء، فمن خلالها تمت العديد من الاكتشافات.

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