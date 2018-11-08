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محافظات

45 ألف شخص أجروا فحص فيروس سي بالإسكندرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، الخميس، إن مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" استقبلت 45 ألفا و710 مواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية بمختلف أحياء المحافظة.

ويتوزع المواطنون ممن أجروا الفحوصات بواقع 10 آلاف و243 مواطنا بحي المنتزه، و11 ألفا و555 موطنا بحي شرق، و5429 بحي وسط، و5153 بحي غرب، و5097 بحي العجمي، و2689 بحي الجمرك، و3782 بحي العامرية، و1762 ببرج العرب.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمشاركة في المبادرة "100 مليون صحة"، والتوجه إلى أقرب نقطة مسح لمقر سكنهم أو عملهم للاطمئنان على صحتهم، موضحًا أن التحاليل والعلاج للمصابين بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة لذلك.
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