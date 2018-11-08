غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور



كان زيجة سريعة بين المغنية الأمريكية بريتني سبيرز من جيسون ألكساندر، فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ولم تستمر سوي 55 ساعة فقط.



2- كيم كاردشيان وكريس همفريز



كان الجميع يتوقع علاقة عاطفية بين كيم كارداشيان ولاعب كرة السلة الأمريكي كريس همفريز، ولكن هذه التوقعات تلاشت سريعًا، عند انفصالهما بعد 72 ساعة فقط من الزواج.



3- ايدي ميرفي وتريسي ادموندز



تزوج الثنائي في بورا بورا ولكن لمدة أسبوعين فقط، وبمجرد وصولهما للولايات المتحدة الأمريكية لجعل الزواج رسميًا، قرر الثنائي الإنفصال.



4- درو باريمور وجيريمي توماس



قد تكون باريمور متزوجة وتعيش بسعادة الآن، ولكن زواجها بجيريمي توماس لم يكن سعيدًا على الإطلاق، بعدما انفصلا عن بعضهما البعض بعد 29 يومًا فقط من زواجهما.



5- باري هيردج وسنيد أوكونور



التقت سنيد أوكونور بزوجها مرة واحدة، وبعد تواصل دام أيام على الإنترنت، لم تنجح زيجة المطربة الشهيرة بحبيبها سوي 16 يومًا فقط، وقررا الإنفصال.

اعتاد الملايين حول العالم على سماع أغرب الأخبار والتفاصيل عن حياة نجومهم المفضلين فى المجالات المختلفة، ويبدو أن المشاهير زيجاتهم تتسم دائمًا بالغرابة من تكاليف خيالية، ومراسم زفاف أسطورية، وحتى عند انفصالهم.موقع "LOLOWOT" استعرض أقصر زيجات المشاهير، التى كان أطولها 29 يومًا، وأقصرها 55 ساعة فقط بين المغنية الأمريكية بريتني سبيرز وجاسون الكساندر.1- بريتني سبيرز وجيسون الكساندر