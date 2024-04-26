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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لضبط المخالفين.. الأمن يواصل حملاته على المخابز بالمحافظات

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

 واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 63 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أسعار الخبز التلاعب بأسعار التموين والتجارة الرقابة على الاسواق المخابز السياحية

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