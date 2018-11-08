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منوعات

رحلة الكوكب الأحمر.. ناسا تكشف أقوى اختبار حول نقل الإنسان إلى المريخ..صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:11 م
عملية اختبار الكبسولة
عملية اختبار الكبسولة في المحيط
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا"، كشفت عن صورة جديدة مذهلة لأحدث اختبار كبسولة أوريون التي يمكن أن تأخذ الإنسان يومًا ما قد يكون قريبًا إلى المريخ.

وذكرت الصحيفة إن الكبسولة أوريون، ستقوم بنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لاستخدامها في الرحلات الفضائية البعيدة إلى المريخ.

وشهدت الاختبارات الأخيرة تطورات عدة، حيث شارك مع ناسا البحرية الأمريكية، لتحقيق هدف السفر عبر الفضاء والوصول إلى المريخ.

واستخدمت الوكالة والبحرية الأمريكية سفينة يو إس جون بي. مارثا في المحيط الهادئ في عمل تجارب استعادة النسخة التجريبية من الكبسولة أوريون Orion .

وسبق أن تدرب رواد الفضاء التابعين لناسا على رحلة لمهمة ممكنة إلى المريخ ، وقاموا بعمل مناورات مائية في كبسولة أوريون.

وقال توم ووكر ، قائد الإنقاذ في أوريون: "لقد قضى رواد الفضاء في أوريون أيامًا عديدة ، ونريد التأكد من أن الجزء الأخير من الرحلة جاهز ويسير بشكل سلس".
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