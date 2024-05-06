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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. عصام كاريكا ضيف "واحد من الناس" احتفالا بأعياد الربيع

صدى البلد

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الربيع، وحلقة غنائية من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم، المطرب عصام كاريكا الذي يقدم باقة من أجمل أغانيه بمناسبة احتفالية عيد الربيع.

كما يتحدث كاريكا خلال الحلقة عن أسباب غيابها واختفاءه عن الساحة الفنية، وحكايته مع التلحين وهل التلحين جاء في المقدمة أم الغناء، وأقرب الألحان إلي قلبه ومن الملحن المفضل لديه وأبرز المطربين الذين قاموا بالتلحين.

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كما يكشف خلال الحلقة عن الأغنية التي كانت سبب شهرته؟ وكيف يختار كلمات أغانيه؟ ويتحدث عن نشأته بأسوان، وكواليس وأسرار ليلة زفاف ابنته، وأقرب الأصدقاء له في الوسط الفني.

كما يكشف عن رأيه فى حال الغناء خلال الفترة الأخيرة، وكيف يرى أغانى المهرجانات، يذاع "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم على قناة الحياة.

الإعلامى د عمرو الليثى المطرب عصام كاريكا برنامج واحد من الناس عصام كاريكا واحد من الناس

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