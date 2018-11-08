مواطنون عن التوك توك: بوظ الشباب وخلاه يستسهل وميدورش على شغل

عرض الإعلامي محمد موسى، تقريرا مصورا من الشارع المصري يرصد إيجابيات وسلبيات التوكتوك.



وقال أحد المواطنين، خلال تقرير بالبرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء اليوم الخميس،: "نسبهم يسترزقوا بس نحدد ليهم مكان"، وعقب آخر: "الدولة لو استفادت به هيدخل ليها مليارات".



وطالبت مواطنة أخرى بمنع "التوكتوك"، قائلة: "الشباب باظ، وبقى يستسهل وميدوروش على شغل".



https://www.youtube.com/watch?v=iAf2iHPjgO8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05Am8PujYdPQOFTLv_zagYOQLH3EVIK3ug7DZfj3QBfMMprt_f7DkEY3g

