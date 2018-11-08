الداخلية التونسية تصدر بيانًا بشأن الإجراءات الخاصة بمباراة الترجي والأهلي

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، مساء اليوم الخميس، بيانًا أشارت فيه لجملة من الإجراءات الخاصة بمباراة، غدًا الجمعة، التي ستجمع بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



ويبرز من ضمن الإجراءات منع وقوف أو سير السيارات في الطرق المؤدية إلى الملعب، عدا المتجهين إلى ملعب رادس، وحاملي تذاكر الدخول.



وشددت الداخلية في بيانها على ضرورة تقيد حاملي التذاكر بأرقام أبواب الدخول المنصوص عليها بالتذكرة.



ومن المقرر أن تفتح أبواب الملعب في تمام الساعة 15:00 بتوقيت تونس، أي قبل انطلاق اللقاء بـ5 ساعات وغلقها في تمام الساعة 18:30، ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.



يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب، يوم الجمعة الماضي، انتهت بفوز الأهلي (3-1).