نيفين جامع: 81 مشروعا فائزة بنهاية مسابقة مفتاح مشروعك بكل المحافظات

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المكرر اختيار 81 مشروعا فائزا بختام مسابقة مفتاح مشروعك على مستوى كافة محافظات الجمهورية؛ وستقوم وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب الخاصة بها والتي سيقوم الشاب بإختيارها بنفسـه من قائمة مراكز الشباب المحددة بمعرفة الوزارة.



وكشفت نيفين جامع أن المسابقة ستكون على عدة مراحل المرحلة الأولى منها تشمل الفرز المبدئي للطلبات ومطابقة الشروط الواجب توافرها في المشروعات والمتقدمين للمسابقة وبعد انتهاء الفرز يتم التواصل مع المقبولين من المرحلة الأولى لتبدأ المرحلة الثانية ويتم خلالها إختيار 50 مشروعا من كل محافظة. وفي تلك المرحلة يتم تقديم التدريب لهم والمشورة واستشارات الأعمال في مجال مشروعاتهم وتأهيلهم لعرض افكار مشروعاتهم بشكل علمي.



وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة وفيها يتم الفرز مرة اخرى لإختيار 25 مشروعا من كل محافظة وسوف يمنحهم جهاز تنمية المشروعات معسكر تدريبي على كيفية إعداد خطة العمل وإقامة المشروع كما سيقدم لهم المشورة واستشارات الأعمال لرفع قدرات مشروعاتهم ومساعدتهم في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التي تساعدهم في التأكد من تمتع مشروعاتهم بالجدوى الإقتصادية.



وفي آخر مراحل المسابقة يتم العرض النهائي أمام لجنة التحكيم لإختيار أفضل 3 أفكار على مستوى كل محافظة بما يمثل 81 مشروعا على مستوى الجمهورية، سوف يقوم الجهاز بتمويل تلك المشروعات من خلال المشاركة مع الشباب في المكسب والخسارة بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات غير المالية المتاحة بالجهاز والتي تساعد على إنجاح تلك المشروعات.



ويبدأ التقدم للمسابقة من اليوم ولمدة شهر كامل ويمكن الاطلاع على شروط المسابقة والتقدم اليها عن طريق الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية المشروعات www.msmeda.org.eg او من خلال منصة المشروعات الصغيرة أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة www.youth.gov.eg وسوف يتم التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط التالي: http://www.msmeda.org.eg/registerationform.aspx ولمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 16733.