قائد رحلة مصر للطيران يرفع علم الأهلي من نافذة الطائرة قبل السفر لتونس.. صور

قام قائد طائرة مصر للطيران، المتوجهة إلى تونس برفع علم النادي الأهلي من نافذة الطائرة بمطار القاهرة الدولي قبل مغادرة الطائرة وعلى متنها جماهير النادى الأهلي.



ونظمت الشركة الوطنية مصر للطيران صباح اليوم الجمعة رحلتين إلى تونس السفر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومشجعي النادي الأهلي لمؤازرة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقي.



ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.



ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلى فى مواجهة الترجى الليلة لن يخرج عن محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هانى، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى.

