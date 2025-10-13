الأنبا توماس يترأس المؤتمر الأول لجنود مريم "ملكة العالم" بكاتدرائية مار جرجس بالجيزة

ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الأول لفرقة جنود مريم للبالغين "ملكة العالم"، بكاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس، بالجيزة.

أقيمت فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، بمشاركة القمص ميلاد موسى، راعي الكاتدرائية، ووكيل المطرانية، والقمص يوسف بشرى، راعي كنيسة القديسة هيلانة، بشبرا.

هدف المؤتمر إلى التعمق في حياة أمنا القديسة مريم العذراء، حيث ألقى الأب المطران محاضرة للمشاركين حول "سفر راعوث"، كما تضمن المؤتمر أيضًا زيارة بعض كنائس الإسكندرية.