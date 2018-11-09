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أخبار البلد

14 - 15 ديسمبر..المصريون في ألبانيا يصوتون فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:32 م
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية التكميلية في الخارج
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
نوهت سفارة جمهورية مصر العربية في ألبانيا إلى أن 14 - 15 ديسمبر المقبل سيكون موعد إجراء الجولة الأولى للانتخابات التكميلية لمجلس النواب، في الخارج.

وكتبت السفارة المصرية في ألبانيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في ألبانيا أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية الكرام، وتتشرف بالإعلان عن صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2018 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلي لمجلس النواب».

وستكون الانتخابات في عدد معين من الدوائر هي: «بالدوائر الانتخابية التالية، بواقع مقعد واحد عن كل دائرة: محافظة الفيوم، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية، محافظة الغربية، الدائرة الأولى ومقرها زفتى، ومحافظة شمال سيناء، الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش».

وتابعت: «وتعقد الجولة الأولى للانتخابات في الخارج بمقر سفارات جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 14-15 ديسمبر 2018، بينما تعقد جولة الإعادة يومي الجمعة والسبت الموافقين 11-12 يناير 2019».

وأضافت: «كما تود السفارة التنويه بضرورة تقديم الناخب لأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن الجديد ساري الصلاحية والمبين به عنوان الاقامة في احدى الدوائر الانتخابية الثلاث محل الانتخاب، علمًا بأنه لن يتم الاعتداد ببطاقة الرقم القومي المدون بها بخانة العنوان (مقيم بالخارج)، وذلك لعدم إمكانية الاستدلال على الدائرة الانتخابية التابع لها».

وأنهت السفارة بيانها بقولها: «وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في ألبانيا، هذه المناسبة لتعرب عن خالص تقديرها لأبناء الجالية المصرية الكرام».
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