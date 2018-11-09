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محافظات

هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إلى هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية صاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية على أجهزة المحافظة المختصة، ضرورة التزام كل جهة بدورها المحدد لها، وأن تكون على أتم استعداداتها، وفي حالة استنفار تام على مدار الساعة لمواجهة أي احتمالات طارئة خلال النوة الحالية، مشددا على تواجد رؤساء الأحياء والمسئولين بشركة الصرف الصحي بالشارع.

ووجه بانتشار سيارات الطوارئ وتوزيع البدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، والتركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار، مؤكدا: "لن نسمح بأي تقصير أو تهاون من أي جهة".

وكلف المحافظ، شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأهابت محافظة الإسكندرية، المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.
هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور
هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور
هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور
هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور
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