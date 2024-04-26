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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤمن موكا يكشف حقيقة خطوبته من ريم طارق طليقة حسن شاكوش

ريم طارق
ريم طارق

قال مؤمن موكا، مؤدي المهرجانات، إنه لن يخطب من الوسط الفني نهائيا، نافيا ما تم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية حول خطوبته من ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وأضاف مؤمن موكا خلال قناة الحدث اليوم، أنه كل ما يقال في هذا الأمر لا يتعدى كونه شائعات، لا فتا إلى أنه حرص على الظهور مباشرة ونفى الخبر جملة وتفصيلا، معقبا: محدش يؤذي نفسه.

وعقب مؤمن موكا مؤدي المهرجانات، :"أنا خاطب وانتشار هذه الشائعات تسببت في إيذائي نفسيا، موضحا أنه لا توجد أي علاقة تربطه بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش أو طليقته ريم طارق، ولا يمكن أن يقدم على هذه الخطوة مع فتاة لا يعرفها".

وأشار مؤمن موكا، إلى أنه يتوقع أن تكون ريم طارق وراء فبركة هذا الخبر لتصدر التريند معلنا في حالة التأكد من هذا الأمر سيلجأ إلى القضاء فورا.

https://www.youtube.com/watch?v=_MXXtRiMEGg

مؤمن موكا ريم طارق المهرجانات حسن شاكوش شائعات

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