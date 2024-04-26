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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احد أهرامات مصر .. رسالة حزينة من منير مكرم عن الراحل أشرف عبد الغفور

صدى البلد

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك   الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي.


حضر الاحتفالية  الدكتور أشرف زكي- نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: القديرات: سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، عفاف شعيب، آمال رمزي، عزة لبيب، الفنان القدير لطفي لبيب، والقدير محمد أبو داود، والمخرجان حسن الوزير وأحمد  إسماعيل، والفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنانون: محمد رياض، أحمد سلامة، محمد رضوان، سعيد الصالح، أحمد صادق، أيمن عزب، علي كمالو، محمد صلاح آدم، حمزة العيلي، والأب بطرس دانيال.


بدأت الاحتفالية بعرض شهادات لبعض الفنانين عن الراحل أشرف عبد الغفور منهم: الأستاذ الدكتور أشرف زكي نقيب، الفنان الكبير يحيى الفخراني، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، والمخرج محمد فاضل،  والفنانين: سامح الصريطي ومحمد أبو داود، وإيهاب فهمي، والفنانات القديرات: سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، حنان مطاوع.


ثم عزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.

أعقبه فيلم تسجيلي بعنوان "شكرا.. أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ استعرض السيرة الذاتية والفنية للراحل  أشرف عبد الغفور.

أشاد  الفنان منير مكرم  في تصريحات خاصه لصدي البلد ، بالحفل الضخم  لتكريم الفنان القدير أشرف عبد الغفور، و قال الفنان لا يرحل بالفن والأخلاق و أداءه العظيم .

وأضاف أنا اشتغلت مع الفنان أشرف عبد الغفور و كنت سعيد جدا العمل معه و كان بيشكل لينا زمان اللغة العربية لأنه أستاذ في اللغة العربية  

و استطرد موجها رسالة للفنانة ريهام عبد الغفور وأسرتها نحن فخورين دايما بوالدكم النجم القدير أشرف عبد الغفور  .


 

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