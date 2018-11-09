التحريات: منتحر شارع الهرم غضب من تقبيل شقيق زوجته رأس والدته

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات إطلاق شاب النيران علي نفسه داخل سيارة بشارع الهرم، حيث تبين انه انتحر عقب مشاهدته شقيق زوجته يقبل رأس والدته ما اصابه بالغضب لتشدده الديني.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة اخطارا بدوي طلق ناري بشارع نصر الدين اول شارع الهرم، انتقلت علي الفور قوات الامن وتبين من الفحص والتحريات الاولية من خلال مناقشات شهود العيان ان الشاب توقف بالسيارة بعد النفق مباشرة وخرج منها متوقفا وسط الشارع وأخرج سلاحا ناريا وأطلق منه الرصاص صوب رأسه، سقط علي الارض واسرع شقيقه الذي كان يستقل السيارة بجواره وفوجئ بفعلته، ونقله للمستشفي بمساعدة بعض المارة.



أشارت التحريات باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث إلى ان الشاب صاحب شركة توريدات في العقد الرابع من العمر، واستعلمت من مستشفي ام المصريين عن حالته وتبين وصوله بطلق ناري بالرأس وتم تقديم الاسعافات اللازمة له الا انه فارق الحياة متأثرا باصابته بعد عدة ساعات، وبمناقشة شقيقه قرر انهم اسرة متشددة دينيا وانه يوم الواقعة شاهد شقيقه المنتحر شقيق زوجته الذي يزورهم يقبل رأس والدتهم ما اثار غضبه وخرج من المنزل مسرعا فلحق شقيقه به واستقل برفقته السيارة لشارع الهرم حتي فوجئ به يخرج من السيارة ويطلق الرصاص علي رأسه.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.