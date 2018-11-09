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رياضة

تقارير: مالك ليفربول يفكر في بيع النادي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
نور عادل
فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة كبرى عن تفكير جون هنري، مالك نادي ليفربول، في بيع النادي خلال الفترة المقبلة، بعدما كان يرفض هذه الفكرة في العام الماضي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن هنري يفكر جديًا في الموافقة على بيع النادي، ولكن في حالة وصول عرض مقنع.

وأضاف التقرير أن المالك الأمريكي يرغب في الحصول على ملياري دولار، من أجل الموافقة على بيع ليفربول في الفترة المقبلة، وذلك بعد دراسات قام بها واقتنع بوصول قيمة الريدز إلى هذا المبلغ.

وتابع قوله إن ليفربول قد يرحب أيضًا بقبول استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
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