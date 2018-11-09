أبو شقة: لسنا حزبا معارضا ونخدم الوطن والمواطن ..صور

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه يعاهد الجميع بأن حزب الوفد هو حزب الوطنية المصرية ولسنا حزب معارضة وإنما حزب يخدم الوطن والمواطن، مشيرا إلى ضرورة وجود معارضة موضوعية تعرض الخطأ وإلا تكون معارضة تتصيد أخطاء أو أن نكون أمام الحلول الموضوعية.



وأشار "أبو شقة" خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمه على هامش انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الوفد يشكل حكومة ظل وفدية بعد انتهاء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، سيكون بها قامات وفدية ستكون معاونة للدولة.



وأكد رئيس حزب الوفد: سنكون أمام مئوية لحزب الوفد يفخر بها المصريون والوفديون وسنحتفل يوم ١٣ نوفمبر بعيد الجهاد، والذي يعتبر عيدا لكل المصريين.



وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.



ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



وكان رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.