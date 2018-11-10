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فن

التحضير للجزء الثالث من فيلم Paddington

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "Paddington" عن تقديم جزء ثالث منه وذلك بعد ردود الفعل الايجابية التى حققها الفيلم فى جزئيه السابقين ومن المقرر ان يتم التحضير الى الجزء الجديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان الجزء الثاني من الفيلم صدر فى 6 ديسمبر 2017 وحقق نجاحا كبيرا فى السينما العالمية، وتدور قصته عندما يستقر "بادينجتون" سعيدًا مع عائلة "براون" في حدائق ويندسور، حيث يصبح فردًا ذا شعبية في مجتمعهم؛ ينشر السعادة والبهجة أينما ذهب، وبينما يبحث عن هدية مثالية لعمته الحبيبة "لوسي" في عيد مولدها المئوي، يعثر على كتاب فريد في متجر السيد "جرابر"، ثم يتورط في سلسلة من الوظائف التافهة ليشتري الكتاب.
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