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رضوى الشربيني عن زواجها 13 مرة: أنا بتجوز لمدة ساعة فقط .. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:28 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
حمزة شعيب
أعربت المذيعة رضوى الشربيني، عن استيائها الشديد من الشائعة التى طالتها الفترة الماضية بأنها تزوجت 13 مرة، فى 3 سنوات وتمت خطبتها 3 مرات.

وأضافت "الشربينى" خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلى" مقدمة برنامج "معكم" والمذاع على قناة CBC، ساخرة: "أزاى هتجوز 13 مرة، يعنى انا بتجوز لمدة ساعة فقط، وبدون شهور عدة بعد الطلاق".

وأشارت إلى أنها انزعجت بسبب كليب "بلوك" لأن أشيع عنها بأن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب، لافته إلى أن هذا الأمر غير صحيح لأنها كانت متزوجة رجل محترم وستظل تحترمه طوال حياتها.

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