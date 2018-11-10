انطلاق ملتقى توظيف جمعية مستثمري السادس من أكتوبر.. اليوم

ينطلق ملتقى توظيف جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر اليوم، السبت، وذلك بمركز شباب الحي السادس – أمام مرور 6 اكتوبر، وذلك ضمن المبادرة القومية للتوظيف.





ونوهت الجمعية بأن الوظائف المتاحة توفر راتب شهري مناسب، تأمين صحي وتأمين اجتماعي (معاش).





وحددت الجمعية شروط لابد من توافرها فى المتقدمين للوظائف تتضمن أن يتراوح السن من 18 إ لى 45 سنة، أن يكون موقف التجنيد واضح للشباب (ادي – اعفاء – تأجيل) ، فضلا عن إجادة القراءة والكتابة ويكون المتقدم حاصلًا على مؤهلات متوسطة والفوق متوسطة.





وخصصت الجمعية ارقام تليفونات للاستفسار عن الوظائف وذلك من 10 صباحا وحتي 5 مساء:



