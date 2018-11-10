300 ألف مومياء قطة محنطة في كشف أثري جديد بسقارة

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار تفاصيل الكشف الأثري الجديد في منطقة سقارة الأثرية، والذي قامت به البعثة المصرية العاملة في الجبانة الأثرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.



وقال العناني، إن البعثة نجحت في الكشف عن مقبرة جديدة للمعبودة باستت "القطة" المقدسة عند قدماء المصريين، وقد تم العمل على الكشف منذ شهرين ومن المقرر الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة قبل نهاية 2018.



وأضاف: وجدنا 3 مقابر للدولة الحديثة و3 أخرى تعود للدولة القديمة تعود لـ 1500 عام قبل الميلاد ، و300 ألف من المومياوات للقطط محنطة وتنتمي للعصر المتأخر.