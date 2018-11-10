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فن

مدير أيام قرطاج السينمائية يعتذر للصحفيين

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:33 م
صدى البلد
محمد نبيـل
قال المنتج نجيب عياد مدير، أيام قرطاج السينمائية، إنه يجب تطوير دور العرض وسط العاصمة التونسية؛ خاصة أنها تحتضن فعاليات سينمائية هامة، مؤكدًا أن حالتها يرثى لها.

وأضاف خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج: "أن مشروع ومنصة شبكة وتكميل التى تم إنشاؤها لدعم صناع السينما أظهرت نتائج رائعة ويجب استمرارها".

وتابع: "أعتذر للصحفيين الذين لم يتمكنوا من لحاق الأفلام لاسيما التى صاحبها ازدحام جماهيرى نتيجة ان المهرجان خصص نسبة صغيرة لحاملى بطاقات الصحافة، وسوف يتم تخصيص نسبة أكبر خلال العام المقبل".

وشهدت هذه الدورة عرض 206 أفلام تمثل 47 بلدا، وفى برنامج "سينما تحت المجهر" ستخصص باقة من الأفلام قادمة من العراق والسنغال والبرازيل والهند ويحضر العراق فى هذا البرنامج بــ 18 فيلما (9 أفلام طويلة و9 أفلام قصيرة) وتشارك السينغال بــ 13 فيلما (9 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة) فيما يتمثل الحضور السينمائى الهندى فى 8 أفلام والبرازيلى فى 12 فيلما سينمائيا.
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