مدير أيام قرطاج السينمائية يعتذر للصحفيين

قال المنتج نجيب عياد مدير، أيام قرطاج السينمائية، إنه يجب تطوير دور العرض وسط العاصمة التونسية؛ خاصة أنها تحتضن فعاليات سينمائية هامة، مؤكدًا أن حالتها يرثى لها.





وأضاف خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج: "أن مشروع ومنصة شبكة وتكميل التى تم إنشاؤها لدعم صناع السينما أظهرت نتائج رائعة ويجب استمرارها".





وتابع: "أعتذر للصحفيين الذين لم يتمكنوا من لحاق الأفلام لاسيما التى صاحبها ازدحام جماهيرى نتيجة ان المهرجان خصص نسبة صغيرة لحاملى بطاقات الصحافة، وسوف يتم تخصيص نسبة أكبر خلال العام المقبل".



