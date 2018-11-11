حملات أمنية بالمحافظات لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة ، ومنافع الرى والصرف ، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية ، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية ، ومنافع الرى والصرف.





أسفرت جهود الحملة، عن تأمين تنفيذ 50 قرار إزالة وحكم قضائى متنوع بمديرية أمن سوهاج، وفى مديرية أمن الأقصر، تم تأمين تنفيذ 10 قرارات إزالة متنوعة، بمديرية أمن دمياط تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة. مديرية أمن أسيوط: تأمين تنفيذ 27 قرار إزالة متنوعة. مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ 38 قرار إزالة متنوعة، و بمديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة.



