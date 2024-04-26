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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف غموض بلاغات سرقة ويضبط الجناة | صور

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض العديد من بلاغات السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات .

فقد تم ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة حقيبة يد بأسلوب" المغافلة "بداخلها مبالغ مالية (عملات "أجنبية، محلية") من (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وايضا ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر") وإعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعتى سرقة.

وضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة شبرا وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – الدراجة النارية) وإعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (فنى صيانه) لقيامه بسرقة (11 مصهر كهربائى) من داخل صندوق كهرباء كائن بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته الأدوات المستخدمة فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المسروقات بلاغات سرقة بلاغات السرقة سرقة مديرية أمن القاهرة

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