الأراجوز يخطف الأضواء على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

في أجواء مليئة بالبهجة والمرح، شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لهذا العام حضورًا مميزًا للفنان المتميز عاطف أبو شهبة، محرك العرائس السكندري الشهير.

عاطف أبو شهبة يشارك في الفيلم التسجيلي الطويل "بتاع العرايس" حيث يتناول الفيلم قصة حياته، الفيلم يتم إنتاجه حاليًا من إخراج عمروش بدر وإنتاج كل من بينو سمير وهينار ريان.

تألق أبو شهبة على السجادة الحمراء حيث قدم فقرة مميزة مع الأراجوز، مضيفًا جوًا من الفكاهة والسحر لحضور الحدث السينمائي البارز. عاطف أبو شهبة، الذي يعتبر واحدًا من رواد فن العرائس في مصر، يأتي ليُضيف جاذبيته الخاصة إلى المهرجان، الذي يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتواصل بين الفنانين السكندريين.

ويُعتبر فيلم "بتاع العرايس" من أبرز الأعمال التسجيلية، فهو يعدُّ فرصة لاستكشاف عوالم العرائس برؤية جديدة ومن زاوية أكثر إنسانية تمنح التقدير للفنانين القلائل القائمين على هذا الفن الذي في طريقه للاندثار.

يذكر أن الفيلم شارك في ورشة تطوير بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي وتميز بمشاركته في مبادرة ذافاكتوري التابعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث حاز على جائزتين متميزتين.