ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بخطف مقاول

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:51 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بخطف مقاول وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة بمنطقة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالي بقيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز شخص داخل محل مهجورة بشارع سعيد، على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط 3 عاطلين وبصحبتهم المجني عليه صاحب شركة مقاولات.

تم تحريره، وبسؤاله قرر قيام أحد المتهمين باستدراجه لمحل الواقعة بدعوى مساعدة أحد المتهمين في العودة للعمل طرف والده، وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين في احتجازه وإكراهه على التوقيع على عقدين بيع لشقتين ملكه، وأمام العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، قرر المتهم الرئيسي أنه نظرًا لسابقة عمله طرف والد المقاول المختطف وعلمه بثرائهما ومداومته طلب مبالغ مالية من المجني عليه، خطط لاستدراجه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، إذ تمكن من استدراج المجني عليه لمحل الواقعة.

واكتشف عدم حيازته مبالغ مالية كبيرة، فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باحتجازه وإكراهه على التوقيع على عقود بيع شقتين، وكذا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.
loading...

ترشيحاتنا

رد قوي من ماكرون على تغريدة ترامب

الملك سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي.. صور

لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا.. الإفتاء ترد

بدون مضادات حيوية ..أسرع 3 علاجات طبيعية لإلتئام الجروح

الاتحاد الأوروبي يرفض خطة ماي..واقتراب 4 وزراء بريطانيين من الاستقالة

حكم من أخذ شبكة زوجته دون رضاها

اقتراحات وشكاوى البرلمان توافق على اقتران الاسم بالرقم القومي فى جميع القضايا

لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء

للمرة الأولى .. الإيرانيات يشجعن لاعبي كرة القدم بملاعب طهران

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو

حلمي بكر عن حمو بيكا: الحل عند الجمهور

مختار مختار: كيف يتواجد ثلاثي الأهلي في قائمة منتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟