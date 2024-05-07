شقوق أرضية وزلازل .. ظواهر بلا تفسير في الأراضي الليبية |فيديوجراف

تشهد الأراضي الليبية تصدعات أرضية في منطقة بئر عجاج "قطيس"، جنوب غربي طرابلس بليبيا ولا يوجد تفسير لها ولهذا تثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي .

و أثارت هذه التصدعات الأرضية مخاوف المواطنين بمنطقة بئر عجاج بليبيا خوفا من تحول المنطقة لمنطقة زلازل مدمرة .

وأعلن جهاز الشرطة الزراعية في ليبيا أن دورية خرجت لاستطلاع المكان بعد ورود معلومات عن وجود تشققات أرضية في المنطقة الواقعة بين بئر الغنم ووادي الحي، وتحديدًا وسط منطقة "قطيس".

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل عن هذه التصدعات و ما سببها و هل تتحول ليبيا إلي منطقة زلازل …