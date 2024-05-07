جولة جديدة من الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين والتهدئة لوقف حرب غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن هناك جولة جديدة من الجهود المصرية السياسية لدعم الفلسطينيين ومحاولات التهدئة في الحرب على غزة.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة حيث وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و 96 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الصحة في غزة لاحصاء عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 214 على قطاع غزة.

وبينت الوزارة انه مازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34,789 شهيدا و 78,204 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



