إقبال كثيف على انتخابات اتحاد طلاب إعلام القاهرة

شهدت انتخابات اتحاد طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة إقبالا كثيفا فى الساعات الأولى للانتخابات.





وقال محمد عطران مدير اللجنة الأولى بانتخابات الكلية فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الإقبال معقول بالمقارنة بالكليات الاخرى ومع وجود امتحانات منتصف الترم.





وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جمیع الجامعات، الیوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصویت مباشرة، بحضور المرشحين، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزين بعضوية الاتحادات الطلابية بالكليات.



