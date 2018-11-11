إقبال كثيف على انتخابات اتحاد طلاب إعلام القاهرة

شهدت انتخابات اتحاد طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة إقبالا كثيفا فى الساعات الأولى للانتخابات.
وقال محمد عطران مدير اللجنة الأولى بانتخابات الكلية فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الإقبال معقول بالمقارنة بالكليات الاخرى ومع وجود امتحانات منتصف الترم.
وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، في جمیع الجامعات، الیوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، لتبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصویت مباشرة، بحضور المرشحين، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزين بعضوية الاتحادات الطلابية بالكليات.
ویجري انتخاب أمناء اللجان ومساعدیهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ومن المقرر انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه على مستوى الكلیات فى 14 نوفمبر، وفي الیوم التالي 15 نوفمبر یجري انتخاب رئیس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة.