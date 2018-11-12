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الزراعة تكشف خطة الدولة لتطوير الثروة السمكية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تستورد مدخلات الأعلاف السمكية مثل الصويا والذرة، لتبدأ مصانع الدولة في تصنيع الأعلاف السمكية وتصديرها للخارج.

وأوضحت مني خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبني عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن الزراعية تضع في خطتها التطويرية مصنع الأعلاف السمكية في المنزلة ومصنع آخر بمحافظة البحيرة لرفع طاقتهم الإنتاجية، وتقديم طرق تصنيع جديدة تقدم علف شبه مهضوم.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لتنمية وتطوير البحيرات بشكل عام، مؤكدا أن هناك تطوير في بحيرة المنزلة، البرلس وقارون، لرفع الطاقة الإنتاجية.
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