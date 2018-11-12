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رياضة

طلعت يوسف يستقر على تشكيل المقاصة لمواجهة بيراميدز بالدوري

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:12 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
عمرو الحلوانى
استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف على تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز اليوم فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل الفريق الفيومى من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث والسير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة والمنافسة على المراكز الأولى من المسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض المقاصة المباراة بتشكيل يضم كلا من: 

حراسة المرمى : أحمد عادل عبدالمنعم
خط الدفاع : عصام صبحى وأحمد عبدالعزيز مودى وطه عادل ومحمود وحيد .
خط الوسط : هانى سعيد " صلاح ريكو " ومحمد تونى وإيريك تراورى .
خط الهجوم : صلاح عاشور وباولن فوافى وجون أنطوى .
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