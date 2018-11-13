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حوادث

سقوط موظف استولى على 823 ألف جنيه قروضا وهمية من جمعية بسوهاج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:01 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئول إحدى جمعيات التنمية بمحافظة سوهاج، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية وصلت إلى 823 ألف جنيه عبر قروض وهمية.

البداية عندما وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مفادها وجود تلاعب وانحرافات مادية شابت أعمال رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات التنمية بمحافظة سوهاج، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام المدعو "عماد. س"، 48 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، فى غضون الفترة من عام 2013م حتى عام 2017، باستغلال موقعة الوظيفى بالجمعية، والاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية، وذلك بقيامه بالتلاعب فى الدفاتر بتسوية حسابات الجمعية، وصرف قروض صورية لمجموعة من الأشخاص، وتسويتها بالدفاتر ورقيًا لإظهار متأخرات وهمية للعديد من المقترضين، لتبرير عدم سداد مستحقات الجهات المانحة لتلك القروض، مما أضر بأموال الجمعية ما هو قيمة المبالغ المختلسة، التى بلغ إجماليها 823.913 المستولى عليه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبسؤاله، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
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