شاهد.. أنغام تكشف حقيقة تفكيرها في الانتحار وزواجها من أحمد عز

أكدت الفنانة أنغام أنها تزوجت ثلاث مرات في حياتها، وقالت: "أنا عمري ما اتجوزت في السر"، موضحة أن زواجها من الفنان أحمد عز لم يكن زواجا في السر، وعائلتها وأصدقاؤها كانوا على علم بالأمر.



وأضافت "أنغام"، في حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" المذاع على قناة "إم بي سي": "مكنتش عايزة أعلن الأمر أمام الجميع، ومفيش حاجة ممكن تخليني أتجوز في السر، وأنا لا ألتفت للشائعات".



ووجهت مجموعة من الوصايا إلى كل من المطربة أصالة، وشيرين، والمطرب عمرو دياب، قائلة: "أصالة من أهم الأصوات اللي ربنا خلقها ويطالبها تاخد بالها من صوتها"، وشيرين من أجمل الأصوات، ولازم تبطل عفوية وتضعها في المكان المناسب، وبقول لعمرو دياب إنت رائع، خليك زي ما انت".



وفي سياق متصل، روت الفنانة أنغام تجربتها الأليمة مع الاكتئاب وتعاطيها لأدوية الاكتئاب لفترة تتجاوز الأربع سنوات قائلة: "أدوية الاكتئاب مخلتنيش سعيدة وأفقدني مشاعري وأحاسيسي".



وأوضحت أنها اكتشفت أنها أقوى من الاكتئاب بعد الإقلاع عن مضادات الاكتئاب، متابعة: "مينفعش أبقى عايشة رهينة دواء اكتئاب، وقدرت أتغلب على تجربتي مع الاكتئاب والأدوية، وعمري ما فكرت في الانتحار، وكنت بفكر ازاي ارجع طبيعية تاني"، مضيفة: "أنا صريحة في تعاملي مع الجميع حتى قبل تناولي لأدوية الاكتئاب".















