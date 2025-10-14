قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
أخبار البلد

"قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
أ ش أ

 تصدرت قمة السلام التي عقدت، أمس /الاثنين/ في مدينة (شرم الشيخ) برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، اهتمامات الصحف الكويتية الصاردة صباح اليوم.

وأبرزت الصحف الكويتية، كلمة الرئيس السيسي، خلال القمة ووصفه اتفاق السلام والقمة بأنها "لحظة تاريخية فارقة" كما نقلت عن الرئيس قوله "إن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية" معربا عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية. 

وأشارت باهتمام إلى تأكيد الرئيس السيسي أن أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط وأن السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب كذلك.
كما أبرزت الصحف الكويتية باهتمام بالغ تأكيد الرئيس الأمريكي قبيل انطلاق القمة خلال لقاء جمعه بالرئيس السيسي، أن الرئيس المصري أدى دورا بالغ الأهمية في المفاوضات التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن الدور الذي أدته مصر كان فعالا؛ لأن حماس تحترم هذه الدولة وتحترم القيادة المصرية.

وتحدثت الصحف الكويتية عن توجه الرئيس الأمريكي - في كلمته خلال القمة - بالشكر للرئيس السيسي.. قائلا: "إنه يقود دولة تمتد حضارتها 7 آلاف سنة".
كذلك أبرزت الصحف الكويتية باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. وتم تحقيق سلام في الشرق الأوسط.

قمة السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

