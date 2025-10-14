"قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية

تصدرت قمة السلام التي عقدت، أمس /الاثنين/ في مدينة (شرم الشيخ) برئاسة مشتركة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، اهتمامات الصحف الكويتية الصاردة صباح اليوم.

وأبرزت الصحف الكويتية، كلمة الرئيس السيسي، خلال القمة ووصفه اتفاق السلام والقمة بأنها "لحظة تاريخية فارقة" كما نقلت عن الرئيس قوله "إن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره وأن ينعم بالحرية" معربا عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية.

وأشارت باهتمام إلى تأكيد الرئيس السيسي أن أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط وأن السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب كذلك.

كما أبرزت الصحف الكويتية باهتمام بالغ تأكيد الرئيس الأمريكي قبيل انطلاق القمة خلال لقاء جمعه بالرئيس السيسي، أن الرئيس المصري أدى دورا بالغ الأهمية في المفاوضات التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن الدور الذي أدته مصر كان فعالا؛ لأن حماس تحترم هذه الدولة وتحترم القيادة المصرية.

وتحدثت الصحف الكويتية عن توجه الرئيس الأمريكي - في كلمته خلال القمة - بالشكر للرئيس السيسي.. قائلا: "إنه يقود دولة تمتد حضارتها 7 آلاف سنة".

كذلك أبرزت الصحف الكويتية باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكي أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. وتم تحقيق سلام في الشرق الأوسط.