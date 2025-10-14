قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
نقيب التمريض: نجاح قمة شرم الشيخ يعكس مكانة مصر الدولية ودعم السلام

الديب أبوعلي

ثمَّنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، مؤكدة فخرها البالغ بالموقف المصري المشرف، وقدرته على توحيد الصف الدولي ووقف الحرب في غزة، وإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام الإقليمي.

وأكدت نقيب التمريض أن هذه القمة التاريخية تعكس بوضوح قوة الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي، الذي نجح في أن يجعل من مدينة شرم الشيخ – أرض السلام – منبرًا عالميًا للحوار والعقل والحكمة، لافتة إلى أن حضور هذا العدد غير المسبوق من القادة والزعماء هو تجسيد للثقة العالمية في مصر، ودليل على مكانتها الراسخة كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن النجاح المصري في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يؤكد الدور التاريخي والإنساني للدولة المصرية، التي لم تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل حماية الأبرياء ورفع المعاناة عن المدنيين، مضيفة أن هذا الموقف الإنساني سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة العربية.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن التمريض المصري بكل أطيافه يقف خلف القيادة السياسية، ويدعم جهود الدولة في إحلال السلام، انطلاقًا من رسالته الإنسانية التي تضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار، مؤكدة أن أفراد التمريض في مصر والعالم العربي يمثلون خط الدفاع الأول عن الحياة في الحروب والأزمات، كما هم اليوم شركاء في ترسيخ ثقافة السلام والرحمة والتكاتف بين الشعوب.

وأكدت نقيب التمريض، أن مصر ستظل دائمًا منارة للسلام، وصوتًا للحكمة، ودرعًا يحمي الأمة العربية من ويلات الحروب، وأن أبناء المنظومة الصحية يواصلون دعمهم الكامل للقيادة السياسية في كل ما من شأنه حماية الإنسان وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.

قمة شرم الشيخ للسلام الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض الرئيس عبد الفتاح السيسي دونالد ترامب غزة قمة شرم الشيخ

