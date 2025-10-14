نقيب التمريض: نجاح قمة شرم الشيخ يعكس مكانة مصر الدولية ودعم السلام

ثمَّنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد كبير من قادة وزعماء العالم، مؤكدة فخرها البالغ بالموقف المصري المشرف، وقدرته على توحيد الصف الدولي ووقف الحرب في غزة، وإطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام الإقليمي.

وأكدت نقيب التمريض أن هذه القمة التاريخية تعكس بوضوح قوة الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي، الذي نجح في أن يجعل من مدينة شرم الشيخ – أرض السلام – منبرًا عالميًا للحوار والعقل والحكمة، لافتة إلى أن حضور هذا العدد غير المسبوق من القادة والزعماء هو تجسيد للثقة العالمية في مصر، ودليل على مكانتها الراسخة كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن النجاح المصري في تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يؤكد الدور التاريخي والإنساني للدولة المصرية، التي لم تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل حماية الأبرياء ورفع المعاناة عن المدنيين، مضيفة أن هذا الموقف الإنساني سيظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة العربية.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن التمريض المصري بكل أطيافه يقف خلف القيادة السياسية، ويدعم جهود الدولة في إحلال السلام، انطلاقًا من رسالته الإنسانية التي تضع حياة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار، مؤكدة أن أفراد التمريض في مصر والعالم العربي يمثلون خط الدفاع الأول عن الحياة في الحروب والأزمات، كما هم اليوم شركاء في ترسيخ ثقافة السلام والرحمة والتكاتف بين الشعوب.

وأكدت نقيب التمريض، أن مصر ستظل دائمًا منارة للسلام، وصوتًا للحكمة، ودرعًا يحمي الأمة العربية من ويلات الحروب، وأن أبناء المنظومة الصحية يواصلون دعمهم الكامل للقيادة السياسية في كل ما من شأنه حماية الإنسان وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.