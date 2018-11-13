أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

نشرت الفنانة أمينة خليل مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت أمينة خليل في إطلالتها، من خلال ارتدائها فستانا ورديا وألوانه مبهجة، خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها.



وخطفت أمينة خليل الأنظار من خلال ارتدائها بعض الإكسسوارات باللون الفضي من كولكشن هيا، وهو ما زاد من جمالها وإناقتها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.