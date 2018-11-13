ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت الفنانة أمينة خليل مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت أمينة خليل في إطلالتها، من خلال ارتدائها فستانا ورديا وألوانه مبهجة، خطفت به الأنظار ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها.

وخطفت أمينة خليل الأنظار من خلال ارتدائها بعض الإكسسوارات باللون الفضي من كولكشن هيا، وهو ما زاد من جمالها وإناقتها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

شاهد..لحظة فرار سكان كاليفورنيا من الحرائق على الطريق السريع

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

إسرائيل: حماس أطلقت 4600 صاروخ ضد تل أبيب وبحوزتها 20 ألف آخرين

صلاح عبد لله للنائبة الكويتية المسيئة للمصريين: بجد مايصحش كده

اتحاد الكرة الإماراتي يهاجم الجبلاية في بيان رسمي

انتهاء اجتماع الكابينيت الإسرائيلي باتخاذ قرار مهم بشأن غزة

خطوة واحدة تفصل الأهلى عن إتمام أولى صفقات الميركاتو الشتوى

5 فوائد لا تتوقعيها عند تناول البيض المسلوق على الفطور

تركيا تنسحب من قمة ليبيا في إيطاليا

صحيفة أمريكية تكشف عن مفاجأة في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

فيديو

شاهد.. رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية يرد على اتهامه بسرقة كتاب
خفة ظل عجوز من الحرب العالمية الأولى تشعل الإنترنت .. فيديو
تعرف على شروط الاستثمار في البورصة.. فيديو
مفاجأة.. بـ 100 جنيه فقط ممكن تشتغل في البورصة.. فيديو
المبعوث الأممي إلى ليبيا: الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات العام المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟