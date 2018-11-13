سقوط عاملين فى بيارة مياه أثناء الصيانة بالشرقية

سقط عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، في بيارة عمقها 25 مترًا أثناء إجراء أعمال الصيانة بعزبة نوارة التابعة لقرية بنى عمرو بمركز أبوكبير.



تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة أبو كبير، بلاغًا من الأهالي بسقوط عاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، داخل بيارة مياه عمقها حوالى ٢٥ مترًا، أثناء إجراء أعمال الصيانة بعزبة نوارة التابعة لقرية بنى عمرو.



وانتقلت قوات الحماية المدنية وفريق من الإنقاذ النهرى، برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية إلى مكان الواقعة، ويحاولون الآن انتشال العمال من البيارة.



فيما دفعت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بسيارتي إسعاف لمكان الواقعة.



ورفعت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة برئاسة الدكتور عصام فرحات، الطوارئ بمستشفي أبوكبير استعدادًا لاستقبالهما عقب انتشالهما.

