ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الصناعة تكلف التصديري للكيماويات بإعداد استراتيجية لزيادة صادرات الأسمدة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:43 ص
وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم
كلفت وزارة التجارة والصناعة، المجلس التصدير للصناعات الكيماوية، بإعداد استراتيجية لزيادة صادرات القطاع من الأسمدة والكيماويات لعدد من البلدان الافريقية من بينها (أوغندا، كينيا، تنزانيا، السودان، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، و أوغندا، السنغال)، بالاضافة لعدد من البلدان الأوربية.

وذكرت الوزارة في تصريحات صحفية، أن تلك الاستراتيجية تستهدف ارسال 20 بعثة تجارية لدول الجوار الافريقي والأوروبي علي مدي 6 شهور تنتهي في يونيو القادم.

وأوضحت الوزارة أنه جار التنسيق علي تحديد أول البلدان المقرر ارسال البعثة التجارية لها، موضحة ان هناك مستهدفات لزيادة صادرات مصر من الأسمدة لأفريقيا.

loading...

ترشيحاتنا

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

حيل لنسف الدهون حول الخصر بسرعة لا تتوقعينها

حكاية أول أغنية بدون موسيقى.. تأخرت الفرقة فعاقبهم فوزي بعدم المشاركة

هاآرتس : قطر لجأت إلى اللوبي الصهيوني خوفا من السعودية

خطة البرلمان: التخطيط والمتابعة ضروريات تضمن نجاح المشروعات الصغيرة

ناشيونال إنترست: الشركات الأوروبية تشكو الإمبريالية الاقتصادية لأمريكا

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق أعيرة نارية تجاه صاحب معرض سيارات بالجيزة

فرحة لأصحاب الكرش.. يحمي من أزمات القلب وسرطان البروستاتا

وزير المالية: ربط المحال التجارية إلكترونياً بالضرائب لرصد البيع لحظياً

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو

نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو

النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

فرحة لأصحاب الكرش.. يحمي من أزمات القلب وسرطان البروستاتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو
نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟