الصناعة تكلف التصديري للكيماويات بإعداد استراتيجية لزيادة صادرات الأسمدة

كلفت وزارة التجارة والصناعة، المجلس التصدير للصناعات الكيماوية، بإعداد استراتيجية لزيادة صادرات القطاع من الأسمدة والكيماويات لعدد من البلدان الافريقية من بينها (أوغندا، كينيا، تنزانيا، السودان، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، و أوغندا، السنغال)، بالاضافة لعدد من البلدان الأوربية.





وذكرت الوزارة في تصريحات صحفية، أن تلك الاستراتيجية تستهدف ارسال 20 بعثة تجارية لدول الجوار الافريقي و الأوروبي علي مدي 6 شهور تنتهي في يونيو القادم.





وأوضحت الوزارة أنه جار التنسيق علي تحديد أول البلدان المقرر ارسال البعثة التجارية لها، موضحة ان هناك مستهدفات لزيادة صادرات مصر من الأسمدة لأفريقيا.