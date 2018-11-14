اليوم.. إعادة محاكمة 33 متهماً بأحداث مسجد الفتح

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.





وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق علي المتهمين باحكام متفاوتة مابين المؤبد والمشدد 15 عامًا وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم .



