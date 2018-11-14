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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 33 متهماً بأحداث مسجد الفتح

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 02:18 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق علي المتهمين باحكام متفاوتة مابين المؤبد والمشدد 15 عامًا وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم .

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عدداً من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.
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