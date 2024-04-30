عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

القاهرة تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة| ماذا حدث؟

غزة
غزة

تلعب مصر دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر عام 2023، وتمثل حائط صد أمام محاولات تصفية القضية.

جهود مصرية لوقف إطلاق النار بغزة

وفي هذا الصدد، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، حيث بحثا موضوع تمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسئوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية مبنية على حل عادل للقضية الفلسطينية، وضمن خطة إغاثة كبيرة وعاجلة، تشمل إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم التعافي الاقتصادي.

وأكد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية لخطة حكومة دولة فلسطين، وعبر عن استعداده لوضع كامل إمكانيات الأمانة العامة للجامعة لدعم ومساندة دولة فلسطين وحكومتها على جميع المستويات السياسية والإغاثة.

حضر اللقاء كلٌّ من السفير منير غنام، سفير دولة فلسطين لدى دولة قطر، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والسفير فايز أبو الرب، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

من جانبه، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن بحثا فيه آخر التطورات بخصوص المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ومخاطر التصعيد العسكري المحتمل في رفح.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن".

وذكرت الرئاسة المصرية في البيان أن الرئيسين شددا خلال الاتصال على "خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة".

وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن

واتفق الزعيمان على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وعدم تهجيرهم خارج قطاع غزة، كما ناقشا الجهود الرامية إلى زيادة تدفق المساعدات.

وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية، أهمية اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إذ جرى مناقشة آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

وقال بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الاتصال يعكس أهمية مصر ودورها في المنطقة، وما تبذله من جهود مكثفة لنزع فتيل الأزمات التي يعاني منها الإقليم، وبالأخص الأزمة المثارة في غزة منذ 7 أشهر.

حماس: تأكيدات أمريكية بوقف الحرب في غزة بنهاية مفاوضات التبادل

جرائم يندى لها الجبين.. أبو الغيط يزور أطفال غزة الجرحى بمستشفيات قطر

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الاتصال يؤكد العلاقات الوثيقة والمتميزة التي يطلق عليها علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، موضحا أن التوقيت له دلالة، حيث إن هذا الاتصال يأتي في فترة يجرى فيها التصعيد العسكري من جانب إسرائيل في غزة، وتهديد باجتياح رفح الفلسطينية، وأشار إلى أن مصر قامت بدور مهم، بهدف التقرب بين وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، وتبذل جهودا مكثفة من أجل التواصل إلى الهدنة، وإدخال المساعدات.

اقتراح جديد للتوصل إلى هدنة

ومنذ يومين، عرضت مصر اقتراحا جديدا للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس من شأنها أن تشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين ووقف مبدئي لإطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لدرء هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، سوف تلتزم إسرائيل، بحسب مسئولين مصريين، بالدخول في مناقشات طويلة المدى بمجرد إطلاق حماس سراح المجموعة الأولى المكونة من 20 رهينة خلال الهدنة التي ستستمر ثلاثة أسابيع، وهي عبارة تهدف إلى التغلب على إحجام حماس عن إطلاق سراح أي رهائن دون أي احتمال لإنهاء الحرب.

وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود الوسطاء لإحياء المفاوضات التي استمرت لنحو خمسة أشهر دون التوصل إلى اتفاق.

وفي هذا الإطار، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يأمل في حدوث انفراجة في ملف غزة، حيث إن هناك بعض القوى الإقليمية تستفيد من استمرار الوضع كما هو دون حلول.

وأضاف العرابي، في تصريحات تلفزيونية له، أن هناك جهودًا كبيرة من مصر في هذا الشأن، وأن الطرفين لا يزالان يبحثان عن نص يرضي الجمهور بكلتا الأطراف.

وأشار إلى أن النجاح في هذه المفاوضات يحتاج إلى تغييرات ملموسة وتوازن في النقاط الضعيفة، لافتا إلى أن مصر أصبحت المحطة المركزية في الإقليم، وذلك بفضل التقدم التنموي المتسارع في المشروعات القومية.

لميس الحديدي: الساعات القادمة تحمل مصير الحرب في غزة

الخارجية الأمريكية: ندعو لوقف الحرب في غزة وبحث المسارات السلمية لإقامة الدولة الفلسطينية

جدير بالذكر أن التحرك والمفاوضات الأخيرة التى تقودها مصر تأتى فى وقت بالغ الأهمية وهى بمثابة الفرصة الأخيرة لمنع تداعيات كبيرة منها اجتياح رفح، لأن ذلك له تبعات كثيرة جداً على تدمير ما تبقى من قطاع غزة.

وبذلت مصر جهدا كبيرا خلال الساعات الأخيرة الماضية بعدما فشلت المبادرة والورقة الأمريكية فى التوصل إلى هدنة، حيث أعلنت المقاومة أن كل ما لديها هو 20 إسرائيليا من النساء والأطفال والرجال الطاعنين فى السن، وهذا الرقم ساندت عليه القاهرة مع إصرار نتنياهو على أن تكون صفقة شاملة، وكان رد القسام مقطع الفيديو الذى ظهر فيه بعض الأسرى فى رسالة مفادها "الوقت ينفد".

غزة مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

موضوعات متعلقة

قبل توجهه لإسرائيل.. بلينكن يصل إلى الأردن من أجل غزة

حماس: تأكيدات أمريكية بوقف الحرب في غزة بنهاية مفاوضات التبادل

الخارجية الأمريكية: ندعو لوقف الحرب في غزة وبحث المسارات السلمية لإقامة الدولة الفلسطينية

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. أبيل تسفاي يتبرع بـ 2 مليون دولار لصالح غزة

رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر تستحدث تشريعات من أجل إحداث إصلاحات هيكلية للاستثمار

وزير التنمية المحلية: السيسي يولي اهتماماً كبيراً بملف التصنيع الزراعي وزيادة الأراضي

القاهرة تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة| ماذا حدث؟

على الطريق السياحي.. سيارة تدهس شابا في الهرم

بنسبة 65%.. رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للاستفادة من التيسيرات والمزايا المتاحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ