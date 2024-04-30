المشدد 5 سنوات للمتهم بإطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعامل لإتهامه بحيازة سلاح ناري، وإطلاقه أعيره نارية بفرح، مما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة بدائرة قسم الخصوص.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۱۷۲۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۲۹۱۱ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لـ"خالد م أ" ١٩ سنة عامل ومقيم الخصوص القليوبية، لأنه في يوم ١١/ ٢٨ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".



واستطرد أمر الإحالة أنه قد تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن أحمد حسن عبد المنعم" حال كونة طفلا - بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم أحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عيارًا نارياً بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد تخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الرؤية بالعينين.



وأشار أمر الإحالة أنه أطلق أعيرة نارية داخل كردون مدينة الخصوص على النحو المبين بالتحقيقات.