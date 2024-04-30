عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بإطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لعامل لإتهامه بحيازة سلاح ناري، وإطلاقه أعيره نارية بفرح، مما تسبب في إصابة طفل بعاهة مستديمة بدائرة قسم الخصوص. 


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۱۷۲۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۲۹۱۱ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لـ"خالد م أ" ١٩ سنة عامل ومقيم الخصوص القليوبية، لأنه في يوم ١١/ ٢٨ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش". 


واستطرد أمر الإحالة أنه قد تسبب خطأ في جرح المجني عليه "يامن أحمد حسن عبد المنعم" حال كونة طفلا - بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم أحترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن أطلق عيارًا نارياً بطريقة عشوائية ابتهاجًا بخطبة شقيقته فأحدث إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد تخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد الرؤية بالعينين.


وأشار أمر الإحالة أنه أطلق أعيرة نارية داخل كردون مدينة الخصوص على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية إطلاق أعيره نارية تقرير الطب الشرعي جنايات شبرا الخيمة شرطة الخصوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية ورئيس جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء وضحايا الحرب

توريد 34 ألف طن قمح بصوامع وشون القليوبية

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الزهور الأول احتفالا بأعياد الربيع .. فيديو وصور

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بنها

السيطرة على حريق شب فى المجلس المحلي لمدينة الخصوص

إصابة شخصين فى حريق منزل بالقليوبية

التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب

لضبط الأسعار .. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية موسعة على المخابز السياحية

ترشيحاتنا

فصل جديد من المستوى المتميز.. أمير الكويت يغادر بلاده متوجها إلى مصر

مفاجأة حوّل طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة حول حريق ستوديو الأهرام| ما هو

هونشي Guoya السيدان تظهر لأول مرة بهذه المواصفات

بعد الإمارات.. دولة عربية جديدة ترفع أسعار البنزين

تحذير.. كثرة التبول علامة على مرض خطير يسبب الوفاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ