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اقتصاد

جامع: تنسيق بين الاستثمار والبنك الدولي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ200 مليون دولار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 05:11 ص
جامع
جامع
محمد صبيح
أعلنت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن استحواذ الجهاز علي الغالبية العظمي من تمويلات التي يقدمها البنك الدولي لدعم مشروعات التنموية للشباب بنسبة بلغت 95%.

وذكرت "جامع" في تصريحات صحفية، أن هناك مفاوضات تتم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي لتوفير قرض بـ200 مليون دولار لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن ذلك القرض سيساهم بصورة كبيرة في القيام بالدور التنموي للحكومة للتوسع في مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي المناطق الفقيرة والمحرومة.

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